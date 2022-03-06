全國人大代表、北京市科學技術研究院創新發展戰略研究所所長、研究員伊彤今年出席「兩會」帶來的建議主要聚焦於數位技術應用、數位社會治理和數位經濟發展。其中包含應該建立國家級的健康碼平台，實現統一「一碼通行」。

據《北京青年報》引述伊彤說，據了解，各個省市基本上都有各自的健康碼，但一開始資料獲取的標準並不統一，很難實現互認，造成跨省通行的不便。另外，查驗個人健康狀態時，需要同時確認健康碼和行程碼兩個碼，不但浪費時間，還會造成排隊擁堵。

伊彤建議，最好建立一個國家級的健康碼平台，實現健康碼一碼通行。同時，將健康碼和行程碼合二為一，方便大家出行。技術實現上也已經進行過調研並且諮詢過相關專家，從技術上完全可實現。

她建議國家級的健康碼平台可以分兩個階段進行，第一階段是國家級健康碼和各省市健康碼並存，第二階段取消各省市健康碼，統一使用國家級的健康碼。

此外，伊彤還建議兒童疫苗接種證也能實現電子化和全國聯網。目前流動兒童的跨省疫苗接種還需要依賴紙質證明，對需要在不同省市接種的兒童家長來說十分麻煩，也建議大陸國家衛健委大力推動兒童預防接種證明的電子化，並儘快實現全國聯網，真正實現讓資訊多跑路，讓群眾少跑腿。