美國職棒大聯盟陷入勞資僵持，全員封館無球可打，眼看春訓遙遙無期，兩屆年度MVP哈波（Bryce Harper）突然在IG發文，喊話「台灣之光」王建民，還奉上自己身穿中信兄弟球衣的合成照，問「兄弟需要我嗎？」震撼台灣球迷。

哈波去年在費城費城人隊拿下國家聯盟MVP（最有價值球員），繼2015年（華盛頓國民隊）後再度獲此殊榮；美國聯盟MVP則是大谷翔平。哈波日前分享自己穿上日職讀賣巨人隊球衣的合成照，諷刺大聯盟封館，台灣時間6日再出招，這回是中職最具人氣的中信兄弟。

哈波同時點名中信投手教練王建民「你需要我嗎」，並標註中信主場台中，作戲作全套，不少象迷秒被圈粉。

當然哈波只是說說，他於2019年初與費城人簽下13年3.3億美元超大型合約，若無意外，赴美以外的地區打球機率為0，IG頂多抒發心情，兼娛樂球迷。

有趣的是，哈波2019年簽完肥約後，離開一手捧紅他的國民，那一年，國民在世界大賽以4勝3敗逆轉休士頓太空人隊，奪下隊史首座世界冠軍。