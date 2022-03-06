美國前國務卿龐佩奧2日來台訪問，傳出與商業目的有關，行政院長蘇貞昌第一時間批評此為惡毒謠言，外交部也怒稱這是惡意揣測。不過有媒體披露美國公關公司的文件後，相關人士全部改口，不禁令人傻眼。

蓬佩奧抵台當天，有媒體披露我駐美代表處去年8月發回外交部的電報，提到他去年7月8日率Anarock公司投資長吉諾到雙橡園拜會我駐美代表蕭美琴，盼爭取我退撫與勞保基金投資，蓬佩奧此行有商業考量之說，不逕而走。

蘇貞昌4日初步表示，「這是很惡毒的謠言，對來客非常不該，而且很不禮貌。」外交部4日也說，蓬佩奧這次訪問台灣並無相關投資公司人士隨行，我國政府也沒有為訪團規劃任何投資交易；相關報導擅自惡意揣測龐培歐前國務卿訪台意圖，刻意模糊焦點。

蓬佩奧昨離台前，網路上又流出疑似駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署的合約，內容載明以15萬美元贊助金邀請蓬佩奧訪台。根據《匯流新聞網》獨家披露相關文件，疑似駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署的合約，內容載明以15萬美元贊助金邀請蓬佩奧訪台。

文件曝光後，相關單位隨即全部改口。外交部表示，蓬佩奧來台是由我國遠景基金會主辦與演講公司進行簽約，報酬部分不便代為說明；並且強調，美國卸任政要透過演講公司為其安排、協調國內、外的演講邀約，在美國是相當普遍的；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也有慣例可循。

而據了解，勞動部勞動基金運用局在去年就已經接到外交部相關來文，但經過初步評估後，認為不符合其投資分析規範，所以案子簽結後、並無做後續的投資。國發會5日也回應，龔明鑫主委雖有與蓬佩奧會面，並無討論到任何投資事項。

行政院長蘇貞昌5日視察台南龍崎超高壓變電所時，對此未直接否認，強調美國卸任的政治人物或名人出訪，都有一定的作業規定。

蓬佩奧伉儷昨（5）日中午抵達桃機國賓門，一一與送機官員道別，他登機前並未發表任何談話，僅向媒體揮手致意，隨即登上新加坡航空SQ-877班機前往新加坡。