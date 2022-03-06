歐盟外交與安全政策高級代表博雷利日前表示，歐美均無法充當俄烏的調停人，只有中方能做到，中國必須發揮作用。「中國駐歐盟使團」微信公眾號3月6日消息指出，注意到有關報導，強調高度關注烏克蘭局勢，希望戰火能夠儘早停下來，形勢能夠得到緩和，平民生命財產安全能夠有效保障，大規模人道主義危機能夠避免。

根據界面新聞引述中國駐歐盟使團發布說法，鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯展開平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

文中指出，烏克蘭局勢發展到今天這個地步，是中方不願意看到的。烏克蘭問題錯綜複雜。中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。

該文也表示，解決烏克蘭危機，要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持通過對話，以和平方式解決爭端。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。