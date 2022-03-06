在台北或各地精華地區停車位往往一位難求，在街上常能看到騎機車人士挪移其他機車位置只求停車空間，Lulu（黃路梓茵）日前在臉書PO文，笑稱自己10年前天天喬機車，導致手臂肌肉量高達114％，不料移機車這舉動遭網友稱的「正義魔人」留言，讓Lu媽看到後開嗆，意外引起討論。

藝人Lulu日前在社群發文表示，健康檢查手臂肌肉量高達114％，讓醫生開玩笑問「Lulu是不是運動員？」而Lulu回想10年前在板橋喬機車位置的經歷，「從50cc搬到125cc完全不是問題，住過板橋的人應該都有這種經驗，真的是一位難求的那種，尤其有的人很愛給我不架中柱停最斜佔兩個位置。」讓不少網友看完超有感，紛紛留言「在台北真的學到最有用的技巧就是橋機車位」、「台藝時期真的每天都在喬欸！！而且停好之後爬出來根本在跳現代舞」、「我以前在中壢騎樓橋機車我都是喬心酸的，我渾身贅肉根本沒力氣。」

Lulu勵志文意外引起論戰。（圖/Lulu 黃路梓茵 )

對此，喬停車的敏感話題觸動了另一 派網友留言「你媽沒教你別人的東西不能碰嗎？沒道德的行為還大方發表？？」Lulu也回應網友「那你媽有教你要好好留言嗎？你有看清楚我寫什麼嗎，我說有人停車停兩個位置所以我移車，而且那是十年前的事，也是藉此呼籲車要好好停，不要造成別人的困擾。」遭網友點名Lu媽跳出神回「喂～我是她娘啦～是否對我的教育有啥意見嗎？敲字之前，確認看清楚文意再回好嗎？Ok？」，Lulu沒想到只是單純的分享過往經驗，意外引起討論話題。