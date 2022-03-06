越南COVID-19單日新增確診數持續暴增，日添10多萬人染疫稀鬆平常，鑑於多數民眾已完整接種疫苗，衛生部官員對疫情淡然處之，表示會逐步將確診民眾當作一般患者治療。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）5日在越南國家COVID-19疫情防控指導委員會上表示，雖然越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例迅速增加，但是住院率、新增重症與死亡人數顯著下滑。

阮清龍說，即使面對的是COVID-19變異病毒Omicron，目前的疫苗對於降低重症、死亡率與住院率都還很有效。

他強調，疫苗接種必須被視為第一優先的防疫政策，但是民眾仍然可能感染Omicron變異株，因此還是要遵守防疫措施。

阮清龍表示，衛生部將持續監測這場疫情以及病毒株的變異，以便在適當時機將COVID-19視為「常見疾病」。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）3日表示，越南將「常態化」COVID-19疫情，並朝向將它視為地方性流行病（endemic disease）的目標邁進。

回首越南與COVID-19疫情的奮戰過程，2020年初先是採取「清零」的嚴防態度，並一度贏得「防疫模範生」美名，但2021年即使祭出極端的封城仍成效不彰，當局轉而努力擴大疫苗覆蓋率並喊出「與病毒共存」口號。

喊話「與病毒共存」的越南近來單日新增確診數激增，2日首度衝破10萬大關後，每天都有10多萬人染疫，其中首都河內市的新增病例數高居全國之冠，過去一個月內，單日新增確診數從3000人暴增至2萬多人。

越南衛生部5日表示，目前河內市30個區、縣已有20個記錄到與Omicron變異株有關的感染病例，並警告確診數在未來將迅速攀升。越南去年4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，迄今河內市有超過36萬人染疫、約1100人死亡。

越南衛生部在提交給范明正的報告中表示，在基因定序後發現87%的確診者感染Omicron亞型變異株BA.2，據說BA.2傳染力比Omicron變異株（BA.1）高出1.5倍，也比BA.1更具免疫逃逸能力。

越南官方宣稱，全國63省市中有62個省市18歲以上人口疫苗覆蓋率超過9成。范明正強調，越南努力要在2022年第一季前完成對18歲以上族群施打疫苗追加劑。（編輯：郭中翰）1110306