3月3日全台才無預警大停電，昨日傍晚台南永康區又因分歧線地下電纜故障，造成737用戶停電4個多小時，一名台南男網友表示，停電當下他上台電台南區營業處網站查詢，發現台電疑似怕再被轟缺電，直接在網頁公告「是計畫性工作停電，並非電源不足的停電」，且因應設備維護工作停電日程已排到4月14日，令原PO當場傻眼，直呼「可以準備鑽木取火了」。

原PO昨（5）日於PTT八卦板指出，台南永康區又停電了，為瞭解停電原因，他特意上台電台南區營業處網站查詢，沒想到才打開就看到公告寫著「計畫性工作停電公告，並非電源不足的停電」。

網頁下方更以斗大的紅色字樣說明，計畫性工作停電，是因用戶新增設用電、設備老舊更新及維護、線路遷移等日常需要而排定的計畫性停電。根據台電台南營業處網站的公告看，設備維護工作停電日程已排到4月14日，原PO當場愣住，直言第一次看到解釋得這麼明確的公告，並表示「接下來停電，應該要準備鑽木取火了吧」。

原PO上台電台南區營業處網站才發現「計畫性停電公告」。（圖／翻攝自PTT）

圖文曝光，鄉民也炸鍋討論，「台電現在很怕被說缺電，很敏感的公告」、「我就問，這個公告是在停電前，還是後出現」、「不停強調絕對不是限電，笑死」、「這政府真的沒下限，歷任最爛」、「政府有計畫，好放心喔」、「我會笑死，趕快撇清」、「這公告還滿好笑、滿蠢的，有欲蓋彌彰的感覺」、「放心，這種公告會變成常態，台灣人悲哀」。