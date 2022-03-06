知名網紅米砂（Misa）因經常在網路上與粉絲討論大尺度的私密話題，而獲得「老濕姬」的封號，不久前甚至投入百萬成本，擔任AV版《魷魚遊戲》的監製成功轉進百萬收入，也因此在半年前砸下200萬購買特斯拉，晉升有車一族。不過，近日她卻在IG限時動態上發文透露，愛車遭到前方的砂石車砸中，把她嚇個半死，也引發網友熱烈討論。

米砂昨（5）日於個人IG限時動態上表示「今天開車的時候，前方的砂石車飛來一塊石頭，砸了我的玻璃」接著哀怨透露「我的特斯拉也太悲慘了吧！買不到半年直接被潑漆砸窗的」，她還不忘在文中加上插畫示意圖，表情驚恐的訴說當時被嚇慘的情況。

事實上，米砂於去年11月購買特斯拉時，便曾在IG上曬出與愛車的合照，與粉絲們分享購車的喜悅，但沒想到才購買不到2個月，愛車就莫名遭人「潑酸」，使原本鮮紅色的烤漆被強酸給腐蝕，讓她氣得趕緊報警，無奈表示「幸好有保險，但還是覺得莫名其妙」。而此事才過沒多久，愛車又遭前方的砂石擊中，讓她更加傻眼無奈。

不過，米砂還是不改幽默的性格，事後再度PO文表示「我媽給我聖經放車上，我男友的爸媽給我大悲咒，但這樣兩派人馬出來保護我的車，會不會在我車上打架啊…..？」讓不少人看到後都哭笑不得。