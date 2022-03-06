教育部近日發文給大學及各縣市教育局處，從7日零時起，境外生及外籍教師（含其眷屬）入境，居家檢疫天數由14天縮短為10天，居家檢疫期滿後7天自主健康管理期間，不應進入校園上課或前往人群聚集之處。

為順利推動國家雙語政策，110學年經核發聘僱許可的外籍教育人員共1156人，之前第一波已有88人來台，自2月15日起開放「第二波高級中等以下學校外籍教育人員」申請專案入境，另外1068人已陸續來台。

此外，教育部從3月1日起開放研習華語逾6個月的非獎學金華語生入境，預估有5000名學生符合資格，他們也陸續入境。

配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬入境檢疫規定，教育部近日也發函給大學及各縣市政府教育局（處），境外生及外籍教師7日零時（航班表定抵台時間）起入境，居家檢疫天數由14天縮短為10天，居家檢疫場所為防疫旅館或集中檢疫所（目前集中檢疫所仍未開放申請)。

教育部表示，境外生及外籍教師居家檢疫期滿後7天自主健康管理期間，不應進入校園上課。其中，境外生若想在自主健康管理期間入住校內宿舍，學校應安排獨層且一人一室之宿舍，如衛浴設備或洗衣設備為共用，則要規畫分流、分時段使用，並於每次學生使用完後落實清消。

教育部說，境外生及外籍教師入境，要接受PCR檢測2次，分別是入境時1次、檢疫期滿前（檢疫第10天）1次；同時，還要接受家用快篩試劑檢測5次，分別是檢疫第3天、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次，家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。