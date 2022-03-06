昨（5）日烏克蘭傳出一名參與與俄羅斯談判的官員基里耶夫（Denis Kireev）被控叛國，並且在拘捕後被烏國特工槍殺，不過烏克蘭國防部隨後發布聲明，澄清基里耶夫是情報局人員，在特別行動中被殺，強調他是為了捍衛國家喪命。

烏克蘭談判代表基里耶夫（Denis Kireev）身亡。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）新聞網站昨日引述消息人士報導，烏克蘭特勤局槍殺了談判代表基里耶夫，指控他犯下「叛國罪」。

消息人士指出，烏克蘭特勤局有充分證據顯示基里耶夫叛國，這些充分證據包括通話紀錄。

報導指出，基里耶夫是在被捕後遭到槍殺。

The Ukrainian SBU liquidated a member of the Ukrainian negotiating group Denis Kireev. Kireev was killed during detention.



This was reported by the Ukrainian MP Dubinsky. pic.twitter.com/V9PCnS5D5W — Maria Dubovikova (@politblogme) March 5, 2022

不過烏克蘭國防部情報局隨後在臉書官方帳號發布推文，指出基里耶夫實際上是烏克蘭情報局僱員，屬於偵查人員，他與另外2名偵查人員在「特殊任務」中被殺，貼文強調，「他們是在捍衛烏克蘭時喪命，他們的行動讓我們更靠近勝利！」

貼文更公開3人照片，強調「英雄不死」，「永遠活在我們的記憶中！」

基里耶夫曾參與烏克蘭與俄羅斯在白俄邊境城市戈麥市（Gomel）舉行的首輪談判，目前尚不清楚他在談判代表團中具體負責什麼任務。「烏克蘭真理報」指出，根據公開資料，基里耶夫是一名銀行家，於2010-2014年間擔任烏克蘭最大金融機構烏克蘭國家儲蓄銀行（Oschadbank）董事會第一副主席。