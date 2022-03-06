模範夫妻檔陶晶瑩（陶子）和李李仁在年初創業推出麻辣燙，一開幕就吸引大批人潮要嘗鮮，有商業頭腦的兩人這回再推麻辣鴨血臭豆腐料理包，有網友就留言反應之前訂的還沒收到貨，對此，陶晶瑩也留言回應了。

陶晶瑩去年轉戰電商成立「陶選物」平台，年初又進駐百貨公司美食街賣麻辣燙，店鋪一開幕就被消費者投訴餐點被漏掉、麵沒煮熟，陶晶瑩則親上火線道歉，並向網友確認聯絡方式要補償對方，積極又高EQ的處理態度獲得外界狂讚。

陶晶瑩日前在臉書宣傳自家麻辣鴨血臭豆腐料理包，並提到：「明天中午十二時開賣（指昨天5日）大家都放假都可以搶」，未料卻有網友留言：「上次搶到，但還沒收到內...」、「請問，原本預計2/23出貨，什麼時候會拿到？」陶晶瑩則親上火線逐一回復，該批已經全部寄出。

有網友就提出疑問：「為什麼要搶，人人買得到不是更好」，陶晶瑩則表示，是工廠排程，她也希望供貨能源源不絕，不過，也有網友留言建議：「每次都搶不到，可以開放預購嗎？！我願意等」，對此，陶晶瑩也說，「好 再等我一下 但你可以等多久？因為我們網站都有說明出貨時間，但大家到後來還是會催...」，文字中看得出陶晶瑩想盡快交貨又屢被催貨的無奈。