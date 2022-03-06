大陸國家衛健委今天（6日）通報，昨天（3月5日0—24時）新增確診病例329例。其中本土病例175例，山東88例最多，均在青島市；吉林25例居次，其中吉林市9例、延邊朝鮮族自治州9例、長春市7例；廣東20例排第三，其中深圳市17例、東莞市2例、河源市1例；河北14例排第四，其中石家莊市5例、保定市4例、邢台市4例、邯鄲市1例。

★山東88例最多，均在青島市

其餘省市都是個位數，包括：內蒙古9例，其中呼和浩特市7例、鄂爾多斯市1例、呼倫貝爾市1例；廣西5例，均在百色市；江蘇4例，均在連雲港市；雲南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、臨滄市1例；浙江2例，均在杭州市；陝西2例，均在西安市；山西1例，在晉中市；河南1例，在鄭州市）。

★疫情起因：接收外省疫區發來的快遞導致人員感染

據央視新聞今天（6日）報導，青島市黃島區衛生健康局通報疫情溯源結果。具體如下：目前，該起疫情的溯源工作已告一段落，經過對人傳、物傳、環境等三方面的周密調查和分析判斷，本次疫情為一起偶然因素感染導致的小範圍家庭聚集和親友聚會傳播，疫情起因是接收由外省有疫情地區發來的快遞導致的人員感染，排除了其他人傳、物傳、環境導致感染的可能。該Omicron病毒雖與國內已知的病毒基因序列比對未發現同源性，但不是新的Omicron變異株。

青島萊西市呼籲廣大市民非必要不離萊，確需離萊的需憑健康碼綠碼和24小時核酸檢測陰性證明通行，全程做好個人防護，嚴格限制小區居民參加聚集性活動。

此外，在昨天的新增確診病例中，其中境外輸入病例154例，包括：廣東72例，上海25例，廣西17例，北京13例，四川10例，浙江6例，河南4例，福建2例，山東2例，天津1例，江蘇1例，甘肅1例）。