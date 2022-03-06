台中市環保局空品監測網6日上午顯示，16個監測點其中清水、梧棲、沙鹿、大肚空品監測已轉為「良好」的綠燈。（摘自台中環保局空品監測網／盧金足台中傳真）

台中市連日來發生霧茫茫情況，加上因興達停電事件，中火發電量一度由原來全廠54％電力負載提升至近70％，導致空汙加劇，在中火降載與東北季風增強下，6日上午台中市環保局空品監測網，16個監測點其中清水、梧棲、沙鹿、大肚空品監測已轉為「良好」的綠燈，空品改善，見到出太陽的好天氣。

中火近日均維持7座燃煤機組發電，發電量約7成左右，但3日興達電廠事故為緊急發電，中火7座機組發電量提升至9成5以上，昨日已降載到7成以下，民眾則抱怨「用肺發電」，連空氣清淨機都出現紅色警戒標示。

台中市環保局依據環保署空氣品質顯示，台中市空氣品質已恢復到「普通」等級，依推測是中火實施降載，減少汙染物排放，此外是東北季風增強，減少帶入境外汙染，所以台中市空品改善。

環保局持續監控台中市空氣品質，表示如果發生空氣品質又再惡化，會啟動應變措施，會要求前30大工廠來做降載，工地也會加強維護，保護市民朋友環境品質。

6日上午依台中環保局空品監測網顯示，全市16個空品監測站，除「后里站」維修中，其他15個監測站，昨日還都是「普通」的黃燈，今日上午已有清水、梧棲、沙鹿、大肚等4個空品監測站已轉為「良好」的綠燈。

環保局指出，近日西半部空品不良，環保局為減緩空汙，要求中火等大型汙染源降載減排，從4日起因環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，空品監測有的一度達「橘色提醒」等級、指標汙染物以細懸浮微粒為主，今日已漸改善情況。

空氣品質受到地形及氣候影響，空品仍有較大不確定性，環保局說，持續監控台中市空氣品質並執行對應等級應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動。