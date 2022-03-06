台中市政府警察局第四分局志工中隊長吳惠玲與志工團隊，準備4000份印製第四分局專屬LOGO的口罩，贈送給內、外勤員警。（民眾提供／盧金足台中傳真）

疫情漸穩定，防疫仍不能鬆懈，台中市政府警察局第四分局志工中隊長吳惠玲與志工團隊，準備4000份印製第四分局專屬LOGO的口罩，贈送給內、外勤員警，吳惠玲表示，她身為警眷，對「警察」本有一份特殊的情感，為相挺警察，特地請廠商客製專屬口罩，以行動表達對警察的支持。

防疫佩戴口罩已成日常生活基本配備，但員警執勤長時間佩戴，安全與舒適度也是一大考量，吳惠玲特別請廠商設計印製台中市警察局第四分局LOGO，代表對警察的認同感、歸屬感，員警佩戴後稱讚很舒適。

吳惠玲表示，警察頻繁外出執勤，常需與不同人接觸，自我保護意識不能少，對於員警堅守崗位無私的付出，除了感謝還有滿滿的佩服，警察像無敵鐵金剛一樣，除了要有強健的體魄，應付繁重的工作；更要有堅強的意志，承載許多負面的能量。

「警察也是人，也需要受到鼓勵」，吳惠玲 說，贈送口罩舉動，以行動表達對警察的支持，守護員警的健康。

台中市警察局第四分局分局長許明耀強調，從疫情爆發至迄今，全台灣抗疫一條心，警察全力協助市府各單位執行防疫工作，對於打擊犯罪、維護社會秩序未曾懈怠，感謝警友、志工、地方等民間力量做警察後盾，讓警方無畏而行。

許明耀也提醒民眾疫情雖逐漸趨緩，但外出仍須佩戴口罩，做好防疫工作，攜手努力維護家園。