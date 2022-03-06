香港《文匯報》報導，抗擊新冠肺炎疫情蔓延，以及穩定民生物資，成為香港頭等大事。其中，大陸中央援建的青衣方艙醫院於上周二開始投入運營，提供約3900張床位，但截至昨晚9時，只有272人入住，入住率約為6.97％。與此同時，卻有數以十萬計確診者滯留社區，負責的香港保安局解釋，工作人員正加緊檢查設施內所有裝置，設施正逐步開始運作。

青衣方艙醫院由香港保安局負責運營，該局昨日回應香港《文匯報》查詢時表示，為確保青衣社區隔離設施運作暢順，工作人員正加緊檢查設施內所有裝置，包括一些改善工程，設施正逐步開始運作。截至昨晚9時，中心內共225個房間已供隔離人士入住，涉及272人。過去數天，共23人已完成隔離及離開，並陸續有患者獲安排入住。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨日在疫情記者會上則回應，方艙醫院揀選入住人士的工作由其他政府部門負責，醫管局會積極配合。

青衣方艙醫院入住率偏低，或與它剛啟用，整個運作流程有待優化有關。防疫專家指出，要流程順暢先要由個案掌握方面入手，呼吸系統專科醫生梁子超表示，現目前不少病人自行快測陽性後無法外出，只能透過政府熱線電話與相關部門聯絡，然而電話聯絡效率極低，一方面居家治療者無法獲得適切支援，另一方面政府亦無法掌握精確資料，更難將確診者分流到合適的治療或隔離設施。

★梁子超倡優先隔離新症

港府早前承諾，將推出一個供快測呈陽性病人通報資料的網路平台，然而至今仍未有確切時間表。梁子超表示，Omicron患者病程一般較短，一般年輕患者可能染疫一周內就會轉為陰性，若平台上線後，政府再去追蹤這些痊癒人士意義不大，應專注於最新發現陽性的個案，進行一定篩選後，優先隔離。

對於方艙醫院的醫療規格，梁子超認為，長者及養老院舍院友需要入住醫療設備更齊全的指定醫院或亞博館等設施，方艙醫院設計上則是以家庭為對象，適合輕症或無病徵患者隔離的住所，同時可提供簡單的醫療服務。

梁子超指，入住方艙醫院的病人總體風險較低，政府部門可以年輕、有輕微病徵、已打疫苗、無長期病患幾個指標作為篩選條件，加快分揀流程。

近日一些圍封強檢發現的確診患者，以隔離設施環境不佳為理由，拒絕入住。梁子超則指出，可能早前竹篙灣檢疫中心的一些負面新聞，令市民產生抗拒心理，希望政府運營新建方艙醫院時，能夠盡量人性化處理，改善口碑。另外，由於大量醫管局醫護確診，無法返工，人手問題亦可能成為設施運營障礙。