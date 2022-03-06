婚姻為2個家庭的結合，而一名人妻在臉書上分享，婚後才知道婆婆不僅有囤物症、不愛乾淨，甚至家中的3間廁所髒到不能使用，她也才意識到，婚前去婆家卻被帶去公廁解決內急的真正原因。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，內文指出，她與老公閃婚後，才發現婆家每個人的衛生習慣都超級差，住處堆滿無用的家具，宛如睡美人故事中裝滿紡紗車的倉庫，老公則解釋「喔！就我爸說可以用不要浪費，他就拿回來，有一天要用到」，讓她超困惑。

原PO表示，她事後想起，交往時曾去老公的舊家拜訪，當時她有內急想上廁所，婆婆要她去隔壁市場公廁解決，她沒多想原因；婚後才得知，原來舊家的3間浴廁都又舊又髒，馬桶卡滿黑垢且嚴重阻塞，坐墊則早在老公國中時因長香菇而丟棄。

原PO加碼分享，婚後2年她搬去公婆號稱是新居的住處，結果小叔入住的一樓猶如爆炸現場，沙發上積滿骯髒的襪子與內褲，遍地星巴克紙袋，廚房水槽積滿使用過的鍋碗瓢盆，廁所地板則黃黃臭臭的；婆婆見狀只淡淡回應，「小孩子不懂事嘛」，讓原PO忍不住感慨，「就是有這麼骯髒的父母才會教育出這麼骯髒的下一代。」

原PO搬入新家時，才發現小叔以沙發為床，沙發上堆滿髒襪子與內褲，把整個家搞得烏煙瘴氣。（示意圖／Shutterstock）

文章曝光後，許多網友大開眼界，紛紛留言回應，「為什麼還要搬進去？真的好像鬼屋好噁心」、「這個婆家和老公都無法改變，請想想未來的選擇」、「在電腦前彷彿都聞到味道......妳描述的好真實感」、「厲害的是妳！居然不跑還敢嫁」。

還有網友想起在論壇《Dcard》上有網友的婆家共用一條浴巾，調侃地表示，「妳要不要跟共用浴巾的那位交流一下，順便請教她大嫂怎麼對付這些胎勾鬼」、「跟浴巾的故事有得拼欸」、「我很好奇，你的表嫂是不是寫「共用浴巾」的作者？」