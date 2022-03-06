《生醫股》獲利出色+題材 高端無畏戰火逆漲

高端疫苗(6547)挾著去年獲利出色，又有配股、現增等題材，無畏俄烏開戰，本周累計漲幅達7.71%，外資一周賣超67張、自營商買超34張。

高端疫苗2021年財報，全年營收32.8億元，稅後淨利14.1億元，毛利率70%，EPS 6.65元，董事會通過每股擬配股票股利5元，將辦理現金增資、發行無擔保轉換公司債，預計籌資35億元。

高端開發的新冠疫苗是次單位蛋白疫苗，安全性與副作用較佳，參與WHO執行的團結試驗疫苗，數據最快預估在3月底、4月初就有機會取得成果，目前已與中南美洲、大型國際機構洽談訂單。

高端股本約21億元，此次增資完加上配發股票股利，股本將來到33.4億元，另，籌資35億元，其中17.5億元將透過現金增資進行，另17.5億元將發行無擔保轉換公司債，目標今年上半年可完成增資，預計增資後股本擴大至33.4億元。