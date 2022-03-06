馬來西亞女星林明禎擁有天使臉孔和32E、22腰的魔鬼身材，被網友譽為「真人版娜美」，而她的親姊姊林詩枝即使已是一個孩子的媽媽，也與她一樣擁有亮麗外表與火辣身材，在IG上吸引超過19萬人追蹤，人氣持續上升。而近日前往海邊度假的她，於社群媒體上公開一系列海灘辣照，再度令網友們看了臉紅心跳。

日前與家人一同前往馬來西亞私人島嶼度假的林詩枝，4日於個人社群平台上PO文表示「很曬，很tanned」並公開一組海灘辣照。照片中只見她穿著一件三角造型的蕾絲透視比基尼，站在陽光底下或是坐在沙灘上享受日光浴，而兇猛的上圍曲線與纖細的腹肌線條一覽無遺，讓不少人看到後相當驚艷。

接著林詩枝又在昨（5）日加碼PO文表示「唯依（一）視角」並送上她從海灘跑回岸上的火辣影片，大秀前凸後翹的完美曲線，影片最後她還對著鏡頭露出燦爛的笑容，電得網友看了直呼「最後鼻血噴出來了」、「真香」、「幫我叫救護車，這邊所有的男人都缺氧」、「夭壽」、「辣媽」、「辣到太誇張」、「身材不科學」 、「這角度好辣」、「好身材美女」、「太曬了，眼瞎了」吸引超過萬人按讚點閱。

事實上，身材火辣的林詩枝，過去曾在馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽中獲得亞軍，也曾發行過單曲並出演過電視劇，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，在馬來西亞擁有不小的名氣。