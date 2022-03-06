消防局及時撲滅火勢，所幸僅燒毀郭女房間，無人受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

火勢於25分鐘內撲滅，無人員受傷受困，所幸僅郭女房間被燒毀、客廳被燻黑。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

郭女當時身穿背心和短褲緊急和父親及妹妹逃生。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名郭姓女子2個多月前和前男友分手後，交上新男友，新戀情剛萌芽，現任就發現郭女和前任仍藕斷絲連，憤而提出分手，郭女失戀心情低潮，今（6）日凌晨竟在4樓住處房間，燒衣點火，見火勢燃燒反悔，叫爸爸和妹妹逃生並打119求救，住戶半夜倉皇逃離住家，所幸火勢及時撲滅，僅燒毀郭女房間，無人受傷，郭女被警方依公共危險、縱火罪嫌送辦。

警方調查，29歲的郭姓女子，2個多月前和前男友因感情不和分手，由於郭女長相甜美、有著一雙長腿，很快又交上新歡，未料，現任男友日前發現郭女仍和舊愛有聯絡，一氣之下和郭女分手，讓郭女心碎。

今天凌晨近2時許，郭女因失戀心情低落，在大寮區民族路的4樓住家房間內，將衣服堆在床上，以打火機點火，火勢燒起來後，郭女反悔，因見無法撲滅火勢，將睡夢中的父親和妹妹叫醒，3人緊急逃到住家樓下後，郭女才打119求助。

大樓住戶因火災發生，在睡夢中驚醒，73戶驚險自行逃生，消防局獲報後，立即出動14車34人前往搶救；消防人員佈線全力搶救，火勢於25分鐘內撲滅，無人員受傷受困，所幸僅郭女房間被燒毀。

郭女當時身穿背心和短褲，一臉驚恐，警方查出是郭女打119，也有其他住戶直指，當時是郭女喊失火，叫其他住戶趕快出來，由於起火點在郭女房間，警方懷疑是郭女縱火，將她帶回調查，郭女坦承因失戀，心情不佳才點火發洩，訊後被依公共危險及縱火罪嫌移送法辦。

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