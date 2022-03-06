本土疫情趨緩，明天3月7日就是入境檢疫縮短至10天第一天上路，是否因此入境人數爆炸，衝擊國內防疫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，下周入境人數約1萬多人，暫時沒有突發性變多，他強調能打疫苗就盡量打，但對於目前AZ恐剩下200多萬劑即將到期，他表示，現在要用完的可能性不高，用不完只能報廢。

根據指揮中心統計，國內採購的500萬劑高端疫苗，目前仍有256萬劑沒打完，被問到有部分疫苗將於7月多到期，陳時中指未打完將全數銷毀。對於上億元的疫苗將作廢，高端還可做第3劑疫苗接種，但AZ疫苗早已不是第三劑接種的優先疫苗，國內尚餘有200多萬劑，這200多萬劑國內將於5月下旬全數到期，目前外交部嘗試捐贈AZ疫苗給其他國家，但需求不大。

對於AZ疫苗就要報廢是否形成浪費？陳時中今天表示，要用完的可能性不高，過期了也只好報廢，因防疫期間，不管是疫苗或藥物，都會有超額準備的概念，例如買到剛好的量，包括進出貨、廠商供應，都會導致供應不足，所以都會有超額準備。

由於中研院研究員何美鄉建議，接下來民眾若要出團旅遊，應接種完整三劑，對此陳時中表示，團體的活動，任何情況下，大家能夠打好打滿，建議團體活動，疫苗政策在台灣都是以鼓勵，沒有強制，希望大家盡量打好打滿。

陳時中表示，現在不見得所有人都已經到了第三劑可以打的情況，疫苗政策在台灣在法上政策上都是鼓勵，沒有強制，希望大家能打盡量打。

明天7日就是邊境放寬第一天，對於長輩與幼童還不能打疫苗，會不會面臨更多風險？陳時中說，除了疫苗保護，個人自我保護也非常重要，如今5~11歲是否接種疫苗，專家仍無定論。

陳時中也表示，目前看來，下周入境人數也是在1萬出頭左右，暫時沒看到突發性的變多，他強調，現在入境管理也是10天，只是隔離場所不同。