認列俄羅斯債券投資減損，國泰金控開第一槍。國泰金6日公告，因子公司國泰人壽2月認列俄羅斯債券投資減損26億元，國壽2月稅後獲利由原先逾50億元，減為稅後賺30.8億元，國泰金2月稅後獲利則為52.3億元，累計前2月稅後獲利223.5億元，仍為歷年同期次高獲利，每股稅後盈餘（EPS）為1.69元，應至少可穩住金控獲利第二名的位置。

國泰金2月率先認列俄羅斯投資減損，主要有二大原因，第一是2月新台幣兌美元貶值0.69％，且同期亞幣貶幅都比新台幣小或升值，國壽單月匯兌利益逾80億元，加上有實現股債利益，投資淨收益逾200億元，2月算在股債震盪的風浪中穩住獲利，有本錢認列損失。

第二是俄烏開戰後，三家信評公司降評幅度已觸及預期信用損失模型的評估機制，市場出現各種謠言及猜測，國壽決定以較保守的態度，即用Stage3（第三階段）的程度認列債券本金及利息的減損共26億元，加上市價反應後，占國壽投資俄羅斯債券會計價值的13％，會計師認為允當，並與獨董等溝通完畢，決定率先公告認列損失及獲利情況，減少市場耳語及不確定性。

國壽強調，已以相對保守推估及歷史平均損失率等，認列俄羅斯公債本金及利息的減損，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或收回；但國壽也強調三點，一是其投資俄羅公債在年初已減碼，目前帳面價值約200億元，99％以上是以美元計價，俄羅斯盧布匯率波動再劇烈，都不影響國壽的損益，二是65％以上放在以成本列帳的AC項下，剩下的變動已反應在淨值，三是這次認列26億元是本金與利息都有估算，短期內若無巨幅情勢或評等變化，應算是適足反應，可大幅減少俄債對國壽營運的「雜音」。

國泰金表示，往年第一季通常是壽險業獲利「淡季」，僅2021年是罕見股債多頭，因此國壽去年第一季趁勢實現較多資本利得，去年前2月國壽累計稅後獲利337.1億元、國泰金稅後獲利389.4億元，都是歷史新高，今年在升息、通膨及俄烏戰爭造成資本市場波動下，國泰金前2月的223.5億元及國壽累計前2月稅後賺168.2億元，仍保持同期獲利次高。

同時，2月國壽因匯兌利益，一口氣增提46億元外匯準備金，餘額拉上160億元，下26個月來的新高，且國泰金強調，國壽目前RBC在350％以上、淨值比亦在相對高水準，有充足的財務韌性，會在市場波動時，尋找中長期投資機會。亦即會逢低進場加碼。

國泰世華銀今年前2月淨利息收入成長10％、淨手續費收入成長9％，2月稅後獲利19.5億元、累計稅後獲利47.5億元，比去年同期成長10.21％，國泰世紀產險前2月稅後獲利6.1億元、國泰投信前2月稅後賺2.9億元，都較去年同期成長。