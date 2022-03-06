歌手齊秦音色高亮，唱紅《大約在冬季》、《狼》、《外面的世界》、《無情的雨無情的你》等多首經典歌曲，齊秦當年以一頭長捲髮、皮衣皮褲，酷帥模樣風靡萬千少女，不過，有網友則在網上曬出齊秦當年帥照和舞棍阿伯照，兩人都有一頭長捲髮，造型神巧合讓網友笑翻了。

62歲齊秦曾叱吒華語樂壇多年，音色高亮的他，擁有《大約在冬季》、《狼》、《外面的世界》、《無情的雨無情的你》等多首經典代表作品，齊秦也曾拿下第8屆金曲歌王寶座，而齊秦近年則把演藝重心放到大陸，參加多個音樂節目，吸引不少年輕粉絲。

不過有網友今（6日）則在臉書社團「爆廢公社公開版」，曬出齊秦1990年頂著招牌長捲髮、皮衣皮褲的帥照，以及「舞棍阿伯」葉復台近年的餐廳用餐照，網友還發文問：「請問這是哪位藝人？」只見兩人恰巧都頂一頭烏黑長捲髮，也吸引其他網友留言：「舞棍齊秦！」、「北方狼：舞棍伯」、「齊秦跟舞棍阿北不是同人啦」、「你少來！右邊那個分明是舞棍阿伯」。

齊秦（左）、舞棍阿伯照引發討論。（圖／取材自臉書）

其實，舞棍阿伯撞臉齊秦已非首次引發討論，有網友日前就把這張野生舞棍阿伯照，誤認成是齊秦在餐廳等用餐，當時就引發外界討論。而齊秦也早把飄逸長髮剪掉，他近年都頂著黑色耳上短髮，讓齊秦舉手投足依舊散發魅力。