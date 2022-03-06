台電總經理繼任人選，必須專業能力夠穩定供電，目前以電源開發出身的副總王振勇(中)，及另兩位副總王耀庭、徐造華呼聲最大。(資料照)

303大停電民怨沸騰，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭待命，經濟部次長曾文生被傳是可能接任董座人選，不過據知情人士透露，曾文生是一步活棋，台電，中油與中鋼都有點過他的名，只是他仍需操盤總體能源政策，且有高升可能。在台電董座人選難尋下，暫代是有可能，但應屬過渡。但不管是由曾兼任，或是由外來接任，都要搭配一個專業度夠的新總輔佐，目前以台電「雙王」副總，王振勇、王耀庭兩位機率最大。

原本總經理呼聲最高，曾當過發言人，還拿過公部門優異發言人獎的副總徐造華，因非傳統電廠、供電、燃料等系統出身，出線出現變數。據了解，順位暫居雙王之後，但仍是可能人選。

去年即使發生513、517兩次大停電，楊偉甫、鍾炳利雙搭檔仍被上面肯定，予以留任，但303大停電調查報告出爐在即，一般預期國人無法容忍台電接連出大包，去職已難免。知情人士說，也不排除由董事長去職，留下經驗老道的鍾炳利輔佐新董一段時間，未必董總一起走。

對此經濟部內部認為，外界一直傳曾文生可能接掌台電、中油董座，但目前都沒有這些訊息。至於台電董總是否換人，可能要等事故調查報告出來，看現場人為疏失、哪些規範出問題，再去檢討指揮官、上級長官要負甚麼連帶責任。

曾文生除了被傳對中油、台電董事長有興趣，近期也傳出，中鋼年中改選董座，他也是可能接任人選之一，可以順勢回去高雄。不過知情人士認為，曾文生是綠營培養的政務官人選，未來有機會上位，即使會去台電，相信也只是找不到合適人選前的暫時代理。

至於三位可能接任台電總經理人選，有文青氣息的徐造華，被認為人聰明、理解力好，溝通能力強，頗獲經濟部高層欣賞。但土木工程背景，歷練過工程檢驗、董事長特助、企劃處，非傳統電廠、供電、燃料等系統出身，能不能houd住台電各部門，是上面有疑慮的地方。

而跟徐造華是交大同學的王振勇，雖同屬土木出身，可是去國營會歷練過，後來掌管電源開發，現在督導燃料、財會，更熟悉台電核心專業，加上企圖心強，能力不錯，內部一直看好他遲早接總經理。不過治軍冷峻，人和上不如業務、配電專業出身的王耀庭。據了解，「雙王」確實是目前上層考量台電總座職位的最前順位人選。