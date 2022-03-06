台中律師公會的律師換下律師袍，換上演奏服，「跨界」玩音樂。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中律師公會的律師換下律師袍，換上演奏服，「跨界」玩音樂。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府法制局與社團法人台中律師公會5日在中山堂共同主辦「律動藝聲－法治宣導關懷送暖音樂會」，台中律師公會的律師換下律師袍，換上演奏服，跨界玩音樂，並與台中市政府法制局在薩克斯風、人聲合唱與小編制重奏音符流動下，聯袂推廣法治觀念，與近千名觀眾感受音樂帶來的喜悅與療癒力量。

法制局表示，今年「律動藝聲－法治宣導關懷送暖音樂會」除台中律師公會的薩克斯風樂團外，加入台中一中媽媽合唱團的歌聲、新創立的律薩團（八重奏），以及Charmonlly弦樂四重奏的小編制演出，風格更加多元。

市府透過多元化管道宣導法治觀念、提供民眾日夜間法律扶助諮詢服務，社團法人台中律師公會支持，是市府也是民眾的最佳夥伴。

法制局與社團法人台中律師公會再次合作舉辦「律動藝聲－法治宣導關懷送暖音樂會」，多首樂曲經典動人，包括電影主題曲《La La Land》、流行樂曲《五月天組曲》以及古典樂《德弗札克小夜曲》等，曲目風格雅俗共賞。