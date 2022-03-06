台中市府為加速改善無障礙環境設施，讓身障、高齡、孕婦或使用育嬰車等行動較不便者出入更方便，即日起至8月31日止，開放符合資格民眾申請原有住宅無障礙設施改善補助，每案最高補助216萬元。

住宅處表示，建築物核准用途為集合住宅或住商混合且供住宅使用比例達1／2以上，即可申請無障礙設施改善補助，補助改善項目包括集合住宅共用部份室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備(新建或修繕)等。

每案補助比例以總工程經費45％為上限，原則以申請套裝補助，經審查合格者可補助36萬至216萬元不等，改善設施需符合內政部頒訂建築物無障礙設施設計規範。

住宅處指出，針對設籍住戶年齡65歲以上、6歲以下或領有身心障礙證明者、公寓大廈管理組織向各公所報備有案，並書面通知需限期改善無障礙設施者可優先補助，其他對象在預算額度內依案件掛號順序補助。