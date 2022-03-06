美式足球NFL選秀測試會出現一個體能怪物，來自喬治亞大學的防守截鋒喬丹戴維斯（Jordan Davis），他在40碼衝刺（36.6公尺）跑出了4秒82，但他身高6呎6吋（198公分）、體重高達341磅（154.6公斤），以這樣的身量飆出這種速度，想像一般人被他撞上會飛得多遠！

影星巨石強森（Dwayne Johnson）推文寫道：「4.8秒40碼很快。4.8秒40碼加上341磅，這是天殺的快。大塊頭跑得好，等不及要看你大開殺戒了。」巨石強森年輕時也打過美式足球，他是防守線衛。

事實上場邊的計時器還慢了一點，戴維斯的成績後來被官方修正為4.78秒，這是310磅以上新秀最快的數字。戴維斯的彈跳力也相當驚人，立定跳遠達到10呎3吋（312.4公分），垂直跳躍高度達到32吋（81.3公分），在所有防守截鋒之中排名第2，如果把體重算進去可能是300磅以上的最高紀錄。

戴維斯今年22歲，被看好在首輪即入選NFL，他在測試會展現驚人體能之後，被認為有機會闖進前10名。他在場上的實際攔截成功次數並不算多，因為對手的進攻組往往必須動用兩個人來對付他，他曾經突破兩人包夾並直接擒殺對手的四分衛。不過未來進入職業最高殿堂，NFL有大量擅長傳球的四分衛，戴維斯在肉搏戰輾壓對手可能就沒那麼容易。