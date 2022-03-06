1名女網友在網路社群上不解控訴，自己搭捷運時，發現長裙上沾有白色精液，返家後立刻報警，警方調查後發現是李姓嫌犯所為，並移送檢方偵辦，最後法官卻認為，李男行為不構成公然猥褻判無罪，令女網友看傻了，再提起上訴後，高院仍維持原判決，民事部分賠償20萬元，原PO無奈表示，為什麼懲罰壞人這麼難。

1名網友在社群網站《Dcard》發文表示，自己在108年坐捷運回家，出站搭乘手扶梯時感覺到小腿濕濕的，用衛生紙擦才發現是精液，當下很崩潰，回頭看也不知道是何人所為，回家換了乾淨衣物，去警局報警，把擦拭的衛生紙及長裙交給警方拍照。

警方驗DNA後抓到這名李姓嫌犯，依公然猥褻罪移送法辦。一開始李男的母親帶著嫌犯來跟原PO道歉，說他們是單親家庭，沒有什麼錢，而且孩子是軍人會有軍法，被判刑是加倍處分，很抱歉有這種事發生。

不料在法庭上李姓軍人卻只說不知道、不承認，另該網友非常傻眼，去了和解室後，李表示只能給1萬精神撫慰金，因為自己真的沒錢，還要去跟別人借。調解人有表明可以分期付款但他不想，說提高到兩萬不能在再多了。最後和解失敗開庭審理。

據判決書指出，經勘驗DNA與調閱監視器後發現李姓男子在捷運亞東醫院站手扶梯上自慰，一審時，法官認為李男有用手提袋遮掩其下體，無供人觀覽之意圖，故不構成公然猥褻，判無罪，原PO氣到提起上訴。

二審時，也因為證據不足，沒有直接理由可以證明，李男是故意要公然猥褻她，故駁回上訴維持原判決，高院的檢察官告訴該網友，李男因為將長裙沾有精液，造成其毀棄、損壞、不堪使用等，可以依毀損罪提起告訴，目前案件正送往最高法院審理中。

在民事訴訟的部分，網友主張自己的性自主權、身體權及人格法益受侵害求精神撫慰金40萬元，但法官考量李男現在已不是軍人，只是餐廳學徒，故依損害賠償事件，判賠20萬元。

原PO無奈表示，為什麼懲罰壞人這麼難，她只想要讓壞人接受懲罰，說不定李男看到無罪後還想著要去哪吃大餐慶祝，真擔心他會用同樣的方式，又開始找目標下手，反正也是最後也會無罪。