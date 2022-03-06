美國前國務卿蓬佩奧2日受邀訪台，在一場專題演講中主張，美國應外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家，引發關注。他在4日舉行一場記者會，未開放記者提問。前大使介文汲解讀，蓬佩奧為什麼執政時不做，卸任後才叫別人做？他不敢面對這個問題，所以未接受媒體現場提問。

遠景基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2日訪問台灣，蓬佩奧4日發表專題演說時表示，美國應外交承認「中華民國台灣」是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。

蓬佩奧4日下午舉辦記者會，全程僅由執行長賴怡忠代表發問，未開放媒體現場提問，這也引起在台外媒的不滿。

英國《Telegraph》記者Nicola Smith在推特發文說，蓬佩奧認為美國應該外交承認台灣，很多記者都想針對這個議題追問，但是沒有開放現場提問，「這不是記者會」。美國《CNN》記者Will Ripley也諷刺，記者不被允許直接向蓬佩奧提問，原來這就是所謂的「記者會」。

蓬佩奧記者會原訂舉辦一個小時，主辦單位遠景基金會事先向媒體搜集問題。不過在記者會開始前，臨時宣布縮短為45分鐘，而在記者會進行約莫半小時後，蓬佩奧的保安直接在場邊大喊「最後一題」。

前大使介文汲接受《中評社》訪問時解讀，蓬佩奧為什麼執政時不做，卸任後才叫別人做？他不敢面對這個問題，所以未接受媒體現場提問。