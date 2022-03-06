台中市府勞工局受理勞工申訴案件或勞動檢查時，常見雇主因不諳法令，資遣勞工後未給付資遣費、誤算資遣費數額、未於終止勞動契約30日內發給，或是誤以為試用期間終止勞動契約不須給付資遣費等，提醒業者違反法令規定將裁處30萬元至150萬元罰鍰。

勞工局長張大春指出，資遣費計算標準依勞工年資屬舊制、新制或保留舊制而有不同，舊制為2005年7月1日以前在同一事業單位服務的勞工，選擇《勞動基準法》退休制度，依據《勞動基準法》第17條規定，每滿1年發給1個月平均工資，未滿1年者，以比例計給，未滿1個月以1個月計。

張大春表示，新制為2005年7月1日《勞工退休金條例》施行後，任職於同一事業單位的勞工，適用《勞工退休金條例》退休制度，依據《勞工退休金條例》第12條規定，每滿1年發給二分之一個月平均工資，未滿1年者，以比例計給，最高以發給6個月平均工資為限。

勞工於2005年7月1日以前到職，選擇新制並保留舊制，可依新舊制資遣費計算標準分段計算後，再合計發給。

勞工局指出，資遣費應於終止勞動契約30日內給付，如未於期限內依法全額給付，舊制依《勞動基準法》第78條、新制及保留舊制則依《勞工退休金條例》第45-1條規定，可裁處30萬至150萬罰鍰。

另外勞雇雙方如於勞動契約中有試用期，雇主認為勞工不能勝任時而終止勞動契約，仍應依法給付資遣費，呼籲請事業單位遵守法令，共同維護勞工權益。