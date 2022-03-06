有媒體披露，駐美代表處與美國政治公關公司簽署合約的文件，內容記載以15萬美元（約422萬新台幣）的酬金邀請蓬佩奧訪台，對此，有不少網友表示，「原來是花錢請來的？有錢什麼都好談」、「大把的錢子往外撒，這就是民進黨」。

在蓬佩奧抵台當天，有媒體披露我駐美代表處去年8月發回外交部的電報，提到他去年7月8日率Anarock公司投資長吉諾到雙橡園拜會我駐美代表蕭美琴，盼爭取我退撫與勞保基金投資，蓬佩奧此行有商業考量之說，不逕而走。5日離台前夕，網路上又流出疑似駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署的合約，內容載明以15萬美元贊助金邀請蓬佩奧訪台。

對此，外交部表示，蓬佩奧來台是由台灣遠景基金會主辦與演講公司進行簽約，報酬部分不便代為說明。行政院長蘇貞昌5日受訪則未直接否認，僅強調政府皆依相關規定進行。

有不少網友為此在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》、相關報導底下留言，其中在《Yahoo新聞》有超過300則留言，有網友就認為「若真的對台灣有幫助，十倍也該花，但這只是騙騙小粉綠的大內宣」、「好貴的演講」、「把台灣人當盤子啊」、「花錢請人來的，結果還大內宣說是友誼性訪台」。

針對蓬佩奧此行訪台引發爭議，前外交官劉仕傑今（6日）在臉書則表示，熟悉美國政治運作生態的人其實很清楚，蓬佩奧來台透過演講公司安排，這類模式其實司空見慣。