婦產科名醫蘇怡寧經常在個人臉書粉專為網友解答疑難雜症，近日一名新手媽媽私訊詢問，產後3個月後，分泌物還是黃黃的，狀似布丁開蓋後的邊邊，「這是正常的嗎？需要就醫嗎？」令蘇怡寧忍不住嘆氣，「我看起來像會通靈嗎？」

蘇怡寧4日於個人臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》分享一張截圖，一名新手媽咪表示，產後已滿3個月，但分泌物還是有點黃黃的，她形容就像布丁撕開蓋子，邊邊殘留的布丁般，令她十分擔憂，「這是正常的嗎？需要就醫嗎？」

蘇怡寧忍不住搖頭，「唉！又來了！歸剛耶！我看起來像是會通靈嗎？」他表示，很多狀況都是需要就醫診斷，才會知道是否正常，過去也常收到許多孕媽咪私訊問，「我現在懷孕8周，這樣的狀況是正常還是不正常？」

蘇怡寧認為，要做完產檢才能知道是不是正常，「妳自己的事不要找我背書好嗎？我臉上沒有寫我是保人4個字」。

貼文曝光，近萬名網友笑翻，「意圖使人不敢舔布丁蓋」、「我最近不會讓布丁出現在我家」、「天阿！舔布丁蓋的樂趣要取消了」、「布丁莫名被捲入」、「好煩喔！我很喜歡吃布丁欸」、「建議如果吃起來真的是布丁一定要看醫生」、「我對布丁回不去了」、「我看著手上的布丁，不知該如何是好」、「又是隔空看診啊！我知道了，她一定是忘了補照片，蘇醫生才生氣的」。