南韓育兒實境綜藝節目《超人回來了》，曾邀請知名足球選手李同國一家7口登上節目，公開他與妻子、2對雙胞胎女兒及1名兒子「大發」（本名：李時安）的私下育兒生活，在當時掀起轟動。而其中，雙胞胎大女兒「在詩」如今已14歲，不僅外型亮麗、身材高䠷，火辣的好身材更網友們相當驚艷。

李同國的雙胞胎大女兒「在詩」，過去曾多次在《超人回來了》節目中透露自己想當演員的夢想及對時尚產業的憧憬，甚至被問到以後想做什麼職業時，她也篤定地回應「模特兒」；如今已14歲的她不僅擁有甜美臉蛋，還長到171公分，甚至開設以「model_jaesi」為名的IG帳號分享私下生活，在網路上累積不小的人氣。

近日在詩甚至受邀前往法國巴黎，參加時裝周的伸展台活動，以「模特兒」身分正式出道，穩健的台風與步伐，令網友們看了直呼「小女孩長大了」、「辛苦了，今日你最美」、「哇~竟然真的出道當模特兒了，加油」、「太帥了」、「真為你感到驕傲」。

另外，在詩近期疑似也接下廣告代言，在IG上公開一組廣告側拍，照片中只見她穿著短版的緊身上衣搭配瑜珈服，凹凸有致的好身材及腹肌曲線一覽無遺，同樣吸引超過萬人按讚，直呼「太美了」、「亭亭玉立的美女」、「越長大越好看」、「長大完全沒歪」、「爸爸要開始擔心了，哈哈」。