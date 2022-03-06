大陸知名女CEO葉海洋，對於多數女性步入婚姻並結婚，她選擇直接生孩子，在29歲時赴美國「買精生子」，迎來5國混血女兒Doris，女兒3歲多後，去年葉海洋選擇到俄羅斯再做試管嬰兒，日前生下了二女兒Hatti，而自她選擇未婚生女以來，爭議就沒停過，但葉海洋無懼輿論，生完二胎後有感而發，反嗆酸民：「婚姻的目的不是繁衍後代或者上保險，婚姻是愛情的衍生品」，認為愛情可遇不可求，所以決定理性面對生活，直言：「生娃這件事不應該一定建立在婚姻基礎上」。

葉海洋年輕的時候就決定創業，非常努力拚工作，成了藥妝公司的CEO，而她一直希望有孩子，於是決定跳過結婚，在2017年到美國購買優質精子生娃，也坦言既然都要做了，特地挑了外貌、學歷、社會成就等「三高」的精主，最終挑了出身常春藤名校的帥哥所產生的精子，順利生下第一胎5國混血女兒Doris，過程花了約50萬人民幣(約台幣224萬)。

有了Doris後，葉海洋兼顧雙親教養責任與生活品質，覺得物質上無虞，因此相隔4年決定給女兒添手足，至於二胎精主的身分，葉海洋表示是再購買了Doris生父的精子，藉由冷凍技術從美國抵達俄羅斯，她再進行試管嬰兒療程，因此兩個女兒是親姊妹，這趟過程花了15萬8千人民幣(約68萬元台幣)。

葉海洋再買精生二胎的消息曝光後，又引發熱議，但她不以為意，覺得生孩子前，已經做好為人父母的準備，「資金儲備、時間安排、持續精神賦能與輸出以及孩子未來大致規劃等等。所有父母都要以榜樣自居，也就是你想讓她成為什麽樣的人，你就要先行做到，不要用情緒溝通，不要給孩子輸送歪曲的價值觀，我希望所有孩子的童年不一定非要有鮮花和掌聲，但是一定不要有暴力和偏見。給孩子美好的童年生活，是家長的必修課」。

葉海洋當媽後，經常透過社群曝光親子照、親子影片，看得出來她對孩子的呵護照顧，她更感動地說：「三生有幸做妳們的媽媽」，透露朋友知道她要生第二個孩子，笑稱她的愛會被分攤，但葉海洋真正生下二女兒後的體會卻是，愛，是疊加」。