烏克蘭最年輕指揮官之一的烏克蘭「英雄」希比涅夫（Valeriy Chybineiev）不幸於3日生日當天戰死，享年34歲。

綜合「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）新聞網站、《紐約郵報》（New York Post）5日報導，烏克蘭國家最高榮譽勳章「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）得主希比涅夫上尉，3日不幸在基輔郊區城市霍斯托梅爾（Hostomel）的戰役中喪命，當天正巧是他的34歲生日。

烏克蘭國防部昨（5）日也公布希比涅夫的死訊，感念他為國捐軀。

報導指出，希比涅夫是孤兒，出生於南部港口城市伯德揚斯克（Berdyansk），與兄弟羅曼（Roman）相依為命長大。

他是一名傘兵，擔任烏克蘭武裝部隊第79空中突擊旅狙擊連指揮官，是烏克蘭最年輕的指揮官之一。

希比涅夫曾在2015年1月參與防禦烏東頓內茨克機場（Donetsk）的戰役，2016年8月獲頒「烏克蘭英雄」頭銜。

「烏克蘭英雄」獎是烏克蘭總統授予公民的最高榮譽勳章，以表彰「個人英雄行為及偉大勞動成就」。自1998年該獎項設立以來，至今一共有509人獲得這項頭銜，得主包含奧運運動員、科學家及軍人等。

希比涅夫兄弟兩人都驍勇善戰，他的兄弟羅曼同樣是烏克蘭武裝部隊一員，不過他不幸於2019年的烏東頓巴斯地區戰役中殉職。