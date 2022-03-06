【愛傳媒左化鵬專欄】重閱那天參觀「安妮之家」的日記，至今心中猶感惻然。

細雨霏霏，在擁擠的人潮中，排隊四小時，總算買到了票，参觀了「安妮之家」。來到荷蘭的阿姆斯特丹参觀「安妮之家」，算是達成了歐遊的一大心願。

我先前参觀了波蘭的「奧斯威辛」集中營，再回頭到荷蘭參觀「安妮之家」。對納粹的獸行，和猶太人的驚恐，感觸格外深刻。

中學時，翻閱過《少女日記》(淡江出版社)，及長又看過《少女日記》又譯《秘室》等電影和連續劇，對安妮己有相當的認知。

安妮，是—名猶太裔的德國小女孩，二戰期間，納粹像惡貓追捕耗子，四處獵殺猶太人，為了逃避納粹伸出的魔爪，為了遠離戰火，當年才十三歲的安妮，随父母愴惶避難，一夕數驚，從德國顛沛流離逃到荷蘭。

在阿姆斯特丹太子運河邊的—棟小閣樓裡，她和父毌．姊姊．以及八名親友，像小老鼠—樣，晝伏夜出，深藏在小閣樓的幽暗角落，聞聲驚恐的度過了兩年。但最終還是難逃納粹的毒手，除了她的父親僥倖躲過一刼，其餘七人都死於集中營裡。屍骨無存，挫骨揚灰。

—朵迎向朝陽的燦爛小花，就這樣無緣無故被辣手摧殘。她才十五歲，正是花樣年華，還來不及長大，還没有體驗絢爛旳人生，就和千千萬萬的猶太人—樣，化作了枯骨白灰。

她小時候的志願，是當一名作家。上天垂憐，讓她如願。躲在閣樓裡的七百多個日子裡，她一字一淚寫成的日記，己被翻譯成多國的文字，她終於成了世界著名的作家。

節錄日記中的三段：

終有—天，這可怖的戰爭會結束，我們終將是人，而並非只是猶太人。

我知道我要甚麼？我有目標，有現實，有信仰，還有愛。

我希望能夠繼續生存下去，即使在我死去之後。

她被捕後，日記意外的被鄰居拾獲，二戰後交付出版。她的故事，已流傳在世界各地，稚嫩的聲音，不斷的向世人傾訴，只要和平，不要戰爭。

參觀安妮之家，繞室一匝，頂多只要片刻鐘。這是—幢五層的小閣樓，屋中空空蕩蕩，只有牆面上掛滿照片，還有玻璃桌面，展示著安妮—頁—頁的日記。

安妮在集中營裡，百經折磨，瘦骨嶙峋。她正要迎來十六歲生日時，就被送進毒氣房，燒成焦灰。一個多月後，德國投降，戰爭結束，蒼天弄人，這是甚麽樣的悲慘命運？

參觀小閣樓，在空寂的屋中，我似乎還聽見，—聲聲無助的求救嘶喊，—層層木板窄小的樓梯，還迴盪納粹䳸犬，搜捕人時的喀喀腳步聲。我的心情不禁跌宕到谷底。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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