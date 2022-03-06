俄國總統普丁公開警告，設置禁航區的國家都會被視為加入戰爭。淡江戰研所副教授李大中表示，美國與北約不需要藉由禁航區的設立，來獲得動武的模糊性授權與正當性，反而是如果劃設禁航區，就很容易逾越了避免直接軍事介入（衝突升級、美俄開戰）的底線，所以西方雖然挺烏克蘭，但對這項請求，實在愛莫能助。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲北約與美國在烏克蘭劃設禁航區，認為如果拒絕設立，等同於助長與放任俄羅斯的進一步侵略。李大中指出，毫無意外，美國與歐洲夥伴對此建議委婉拒絕。美國國務卿布林肯說得很直白，禁航區可能導致歐洲陷入全面戰爭。

李大中表示，如果劃設禁航區，就意味北約與俄羅斯間的直接衝突。2011年3月17日，安理會通過第1973號決議（10票贊成，包括中共、俄羅斯等5國投下了棄權票）。1973號決議最關鍵的內容，就是劃設禁航區，保護利比亞平民，而為實現此目標，安理會授權會員國（以其在其他組織的身份），採取一切必要的手段。當時利比亞禁航區的設立，等同為其後聯軍的空襲行動，開了綠燈。

李大中分析，烏克蘭危機不同，從一開始，美國與北約盟國的立場就踩得很明確，嚴懲俄羅斯，支持烏克蘭。但在軍事上，美國與北約盟國，主要還是透過提供烏克蘭武器裝備、情報分享以及檯面下的各種協助，排除了出兵的選項。

李大中認為，眼下的情況，美國與北約不需要藉由禁航區的設立，來獲得動武的模糊性授權與正當性，反而是如果劃設禁航區，就很容易逾越了避免直接軍事介入（衝突升級、美俄開戰）的底線，所以西方雖然挺烏克蘭，但對這項請求，實在愛莫能助。