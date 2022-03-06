有「最美博士」之稱的許藍方，在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教話題，她以亮眼外型、清晰口條而打開知名度，不吝嗇分享日常的許藍方，昨（5日）則在臉書貼出和妹妹的合照，親妹美貌相當俏麗，吸引網一片驚呼，還有人大讚：「妳們姊妹倆都是女神等級」。

許藍方在家中排行老大，底下還有妹妹和弟弟，許藍方昨則罕見曬出姊妹合照，她開心發文：「Welcome back, my dear sis.（歡迎回來，我親愛的妹妹）」，文末還強調：「她是妹妹 我是姐姐」，許藍方透露妹妹剛從國外回來，但又要回去了，幾乎都隔離。

照片中，由許藍方自拍掌鏡，姊妹倆都有一雙大眼睛，而妹妹的五官相當深邃，親妹的美貌驚豔一票網友，不過有人則留言：「怎麼不大像阿？」還釣出許藍方親回：「我們又不是雙胞胎」，幽默回應逗樂一票網友。

許多網友則留言驚呼姊妹的美貌：「博士晚安，妳們姊妹倆都是女神等級」、「博士妳們有混血兒的血統嗎？深邃的臉龐，好美喔！」、「讚姊妹都有會說話的大眼睛」、「都好美，各有各的特色和氣質」。