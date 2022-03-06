民眾黨立委高虹安6日在新竹市舉辦「愛心挺青農」救高麗菜活動，現場吸引大批民眾參與。（陳育賢攝）

民眾黨立委高虹安6日在新竹市舉辦「愛心挺青農」救高麗菜活動時表示，民眾對民眾黨有高度期待，她個人現階段最重要的仍是以在地服務與國會問政為主，年底選舉若有規畫，會再對外說明，不過，她可以確定，民眾黨在市長與市議員選舉都不會缺席。

高虹安今天上午表示，她接下民眾黨新竹市黨部主委後，在竹市的選民服務與互動上，確實感受到民眾對民眾黨這個第3勢力或中間力量有高度肯定，但她個人是否要參選年底的新竹市長，目前還沒有規畫，現在還是以在地服務與國會問政為主。

高虹安說，目前黨內確實針對縣市長與縣市議員的人選，已啟動提名作業，市長部分也不排除走民調初選或徵召，不過具體的時間點還是要由黨中央訂定期程，民眾黨在新竹市的選舉一定不會缺席。

由於台灣高麗菜自去年底起就有產量過剩、價格爆跌的情形，新竹縣尖石鄉山區不少優質高山高麗菜近期已熟成，但不巧遇上價崩窘況，立委高虹安今天上午特別與新竹市社區環境關懷協會在新竹市大庄國小旁舉辦「愛心挺青農」活動，民眾只要捐1張發票＋10元就能換購尖石高山高麗菜1顆，現場吸引大批民眾搶購。