對於國防部首度公開代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈，雄三飛彈前總工程師張誠指出，計劃早就在進行，以前軍方不敢說，現在檯面上公開，是因為美國樂觀其成。

根據國防部最新送交立法院的書面報告，首度證實代號「雄昇飛彈」為地對地巡弋飛彈，屬遠距精準武器，對敵主要威脅之戰略目標，擴大反制作戰成效，以符合未來作戰需求。

至於雄昇飛彈的年產能究竟是多少？根據國防部報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈是共用生產線，兩者合計的年產能目前為81枚，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工啟用後，未來年產能兩者合計可提高到131枚。因此，雄昇飛彈究竟將量產多少枚，國防部於報告中仍未公布，很技巧性的隱藏數據。

據了解，「雄昇飛彈系統」就是增程型的雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力，估計量產數量至少100枚以上。

雄三飛彈前總工程師張誠接受《中評社》訪問表示，該計劃早就在進行，以前軍方不敢說，秘而不宣，現在檯面上公開，是因為美國希望台灣擁有這種武器。

他表示，台灣的防衛架構，確實按照美國的建議做調整。美方多次關切台灣後備能量，蔡政府就成立全民防衛動員署，提升後備戰力工作。

張誠分析，面對中國大陸軍力崛起，想出第一島鏈，美國一直在想怎樣把中國大陸擋回去，看到第一島鏈的台灣自己有能力研發，美國當然樂觀其成。