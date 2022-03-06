鴻海(2317)2022年校園徵才5日於台大正式啟動開跑，集團表示，今年徵才除了圍繞在集團既有「3＋3」發展策略，包括電動車、數位健康、機器人領域外，更新增元宇宙、軟體應用相關職缺，積極爭取元宇宙、電動車、機器人、數位健康等4領域優秀人才。

鑒於國內新冠肺炎疫情雖有趨緩但仍起伏不定，今年鴻海採取實體、線上徵才並行模式，無論到校徵現場、或在集團LINE官方帳號提供的QR Code掃碼投遞履歷，只要完成相關資料填寫，皆可參與抽獎，最大獎為iPad、Switch，讓應徵者輕鬆投遞履歷即可參加抽獎。

鴻海表示，今年徵才除鎖定電動車、機器人、數位健康產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術領域等「3＋3」發展策略的新興產業和技術人才，並新增元宇宙、軟體應用相關職缺。此外，數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域亦為長期重點徵才對象。

鴻海在2021年鴻海科技日（HHTD21）宣布將進駐新北市寶高智慧產業園區、成立軟體研發與半導體設計中心，著重在自動駕駛、智能網關、智慧座艙等領域軟硬體設計開發，預計招募超過1500名軟體應用人才。

鴻海指出，集團以平台化思維廣泛布局元宇宙產業，今年集團除了持續布局硬體端人才，亦同步瞄準軟體應用的專業人才，以深化元宇宙產業的軟硬體垂直整合設計及製造能力，打造集團元宇宙生態系。

員工健康與福利方面，鴻海提供優渥的薪資待遇，新進大學、碩士、博士畢業生起薪分別自4.5萬、5.2萬、6萬元起跳，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。同時，亦對加入公司的優秀人才提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應報酬。

員工生活健康方面，鴻海全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，並斥資打造食安實驗室、嚴格把關同仁食安。集團透過廠區健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位照護同仁身心健康。

員工眷屬方面，鴻海透過「鴻海人健康照護網」計畫照護員工的下一代，2020年1月宣布鴻海法人旗下員工將加碼0～3歲的育兒津貼擴大至未滿7歲，每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，2年來共發出逾3億元，照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工、眷屬照護外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計畫，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。