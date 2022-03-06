據美國駐華大使館3月5日在官方微博端發佈的消息，美國駐華大使尼古拉斯·伯恩斯已經抵達中國。新民網《海上客》分析，伯恩斯已抵達中國，有三大意味：一是他得隔離；二是中美之間的外交管道開始修復；三是中美關係舉世矚目，該穩步向前。

新民網《海上客》指出，第一大意味——毫無疑問，他得隔離。從美國到中國境內，需要遵守中國的防疫和隔離規定，這是自然而然的，伯恩斯作為美國駐華大使，當然也不能例外。

在美國駐華大使館的社交媒體披露中，明確「他將隔離三周」，這顯然是遵守中國防疫規定的表示。而值得注意的是，在這段不長的社交媒體披露中，還有這麼一句：「與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人」。這些人，同樣要隔離三周。

這些「美國使團人員和家人」，真是「因疫情延後出行」嗎？文章質疑，「某種程度上是這樣的，然而卻又不是完全如此。」

如果不是因為疫情，在布蘭斯塔德離任駐華大使以後，在拜登任命伯恩斯為新的駐華大使以後，包括伯恩斯在內的美國駐華大使館一行人馬，早該就位了。

但為什麼又說不完全如此呢？畢竟，拜登上任美國總統以後，面對洶湧疫情，其任命新任駐外大使，而駐外大使抵達駐在國的情況，總體上還是在進行中的。譬如其新任駐日大使，是今年 1月23日抵達東京的。

也別忘了，即使是疫情期間，中美外交層面的線下會晤也是有的。譬如去年3月18至19日，在阿拉斯加州安克拉治舉行的中美戰略對話。再譬如去年7月，美國常務副國務卿雪蔓訪華，在天津與中國副外長謝鋒舉行了會談。之後，中國國務委員兼外長王毅見了雪蔓。

當時，新民網《海上客》點評：「王毅能夠在天津接見雪蔓，體現的正是中國泱泱大國、禮儀之邦的一種風度」。由中美之間在2021年的一些線下實體外交活動可知，如果美方希望盡快將新任駐華大使以及使團人員和家人送到中國，當然有辦法達成。其中最重要的一點就是遵守包括防疫規定在內的中方法律法規。

如今，隨著伯恩斯一行抵華，包括美國駐華大使館宣佈他們將隔離三周，可見美方準備遵守中方的規定。這當然是中方所樂見的。

新民網《海上客》指出，第二大意味——中美之間的外交管道開始修復，一些謠言不攻自破。原本，中國新任駐美大使秦剛赴美前後，伯恩斯如能來華，則在外界看來，中美外交起碼在各自大使館層面，表面上是正常的。

事實上，中國駐美大使秦剛赴美上任以後，確實在對美外交方面打開了新局。中國駐美大使館的一些活動，讓美國民間、政界有所觸動。

就促進中美民間交流來說，1月25日晚，秦剛在美國職業籃球聯賽（NBA）華盛頓奇才隊主場與洛杉磯快船隊比賽期間發表網路視訊致辭，向兩參賽球隊和廣大球迷致以春節祝福，並預祝中美冬奧代表團在即將開幕的北京冬奧會上取得佳績。在美國其他一些職業體育比賽現場，也出現了一些中國方面的善意表達。

就總結中美關係一路以來的歷程來說，秦剛在當地時間2月24日於尼克森故居暨圖書館舉行的紀念尼克森訪華暨《上海公報》簽署50週年活動中，條分縷析地講述了中美關係的意義：「溝通對話是解決分歧、建立互信的明智選擇，也是減少誤判的有效方式。不能人為製造矛盾、擴大分歧，讓中美關係失控、脫序。」

秦剛指出，中美關係攸關世界前途命運，在氣候變化、能源、糧食安全等重大議題上，中美作為兩個大國，需攜手合作，責無旁貸。秦剛還風趣地說：「我祝賀洛杉磯公羊隊獲得今年『超級碗』冠軍，但中美關係顯然不同於激烈對抗的美式橄欖球比賽。」

美國方面呢？拜登當局一度拿北京冬奧會做政治文章。不得不說，以美國的影響力，特別是在其西方盟友中的影響力，這樣的「文章」還真有人去讀，去多多少少做些什麼。然而，2月22日，美國國務卿布林肯與王毅通電話時，竟然「首先祝賀北京冬奧會取得成功，中國運動員獲得佳績」。這小嘴兒怎麼就突然這麼甜了呢？

回顧伯恩斯抵華之前，各種謠言有多少？說美國「事實上將對華關係降低到代辦級」的有之——畢竟，相當長一段時間，美國駐華大使館裡只有代辦，而沒有到任的大使。

2021年7月，秦剛赴美就任之前，美國駐華大使館臨時代辦傅德恩離任。新民網《海上客》指出，當時，網上出現了一篇極為惡毒的文章，題目是「連代辦都撤走了，美國啥意思」。這篇文章煞有介事地分析稱，「美國佬可能真的連臨時代辦都不打算派了，讓駐北京的大使館徹底地名不副實，連個代辦處都不如」。其彎彎繞了一大堆廢話，只是想證明，當時北京與華盛頓的關係瀕臨破裂。

「當然打臉來得快，2021年7月12日，美方宣佈米德偉擔任美國駐華大使館臨時代辦。」新民網《海上客》說，如今，隨著伯恩斯抵達中國，更多謠言隨風而逝。

新民網《海上客》指出，第三大意味——中美關係舉世矚目，該穩步向前。在尼克森訪華暨《上海公報》簽署50週年紀念活動在中美兩國舉辦之際，伯恩斯來到中國。這個時間節點，不知是巧合還是美方刻意為之。曾擔任過美國駐華大使的芮效儉先生，日前也參加了在尼克森故居暨紀念館舉行的活動。

近年來，在美國，一些人，一些勢力想破壞中美關係以謀私利的時候，芮效儉經常予以駁斥。譬如在當地時間2021年12月2日舉行的美中貿委會2021年度晚宴上，芮效儉就在致辭時表示，用「新冷戰」定義美中關係是「不恰當的，而且確實會引起誤解」。

芮效儉指出，美國把穩定美中之間不可避免的競爭關係作為一個短期目標是有好處的。「然而，合作應該成為主導美中雙邊關係的戰略目標。這是確保美國政策符合自身以及地區國家利益的最好辦法。」

新民網《海上客》指出，美國國內還是有明白人的。希望結束隔離之後，走上工作崗位的伯恩斯也能從善如流，為中美關係的向好發展做出些什麼。