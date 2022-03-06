中央採購500萬劑高端疫苗，剩下279萬餘劑若過期將銷毀，台北市長柯文哲妻子陳佩琪6日在臉書指出，先前有人抱怨在台北市打不到高端，市立聯合醫院特地開了高端第1、2劑門診，早早公告結果等了一個下午只來了2個人，她心想「不是說北市很多人打不到高端嗎？」

陳佩琪今在臉書發文指出，最近又有高端的消息了，一則是去年EPS5塊錢，早期有買到股票的人應該是賺翻了， 另一則是205萬餘劑，加上送給索馬利蘭的15萬劑，採購的500萬劑還剩下279餘萬劑，衛福部長陳時中坦言若真的過期就會銷毀，高端疫苗單劑881元、單瓶10劑每劑810元，若報廢恐損失達30億元左右。

她表示， 聯醫院外門診部最近依照上級指令，都卯起勁來打高端第3劑，正規工作反倒都移到假期加班來做。除了中央1922幫忙預約，上級還責成要另加開高端的第1、2劑門診，因為有人抱怨在台北市打不到高端，於是上周五下午特地開了高端第1、2劑特別診，請院方早早公告。

陳佩琪說，只是等了一個下午， 結果只來了2個人，10劑型高端只打了2劑，剩下8劑就浪費掉了，心想怎麼會這樣呢，不是先前都說台北市很多人打不到高端疫苗嗎？

她認為，高端會剩這麼多，一點也不意外，買進一種疫苗，無法詳實評估實際需求， 可以理解，只是在高層大力催打下預估量怎麼會差一半以上，高端是國內公司採購應該可以分批，不需要一次簽約500萬劑。

陳佩琪還說，疫情之下很多行業收入頓減，許多人過得很辛苦，高端可能浪費掉的20多億能幫到不少人，此外，她也提到有基金會大手筆請國外政要前來演講，這本是基金會的事，只要符合他們的宗旨、願景就好， 只是好奇基金會上是否有督導單位、基金會的錢哪來，跟我們納稅人的錢有關嗎？