香港第五波疫情嚴峻，據香港醫院管理局最新數字顯示，昨（5日）急診室求診達3610人次，其中兩間醫院病床爆滿，不敷使用，包括明愛醫院的內科病床使用率達113％；另一間威爾斯親王醫院，使用率達110％。

據了解，香港伊利沙伯醫院成為求診人數最多的醫院，共329人次，其次是基督教聯合醫院312人次，而屯門醫院則有307人次。

香港整體公立醫院的內科住院病床於凌晨12時的住用率為87％，而兒科住院病房的住用率則為56％。在16間有提供內科病床的香港公立醫院中，2間醫院的床位使用率超過100％，包括明愛醫院的內科病床使用率達113％；另一間則為威爾斯親王醫院，達110％。

香港急診室輪候時間方面，截至今（6日）9點15分，共有4間醫院的急症室輪候時間均超過8小時，分別是港島區東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院；新界區瑪嘉烈醫院、屯門醫院。