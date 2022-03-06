藝人高伊玲（鴨子）過去曾是外景主持人，因經常上節目分享旅遊趣事及生活小技巧，受到大批觀眾的喜愛。而近日她再度登上綜藝節目分享「2大省錢秘訣」，讓主持人及現場來賓都大吃一驚。

由佩甄與季芹所主持的綜藝節目《媽媽好神之俗女家務事》，近日找來了瑄瑄、高伊玲、林舒語、翠蕊等人一同分享如何在「萬物皆漲」的時代中省錢；其中，高伊玲便在節目裡表示，自己是透過衛生紙省錢。

高伊玲透露現在市售的抽取式衛生紙通常都只有110~130抽，還有厚薄度的差別，但這樣的份量只要一擺桌上很快就會被用完，因此她花了兩年的時間研究家人的使用習慣，不再購買平版衛生紙以及一般民眾常用的長型抽取式衛生紙，而是改用正方形大小的衛生紙，而這樣的改變讓她家兩口人「一年半才叫1箱」，而1箱有72包只要大約800元，超級省錢。

高伊玲解釋，其實正方形大小的衛生紙也有分厚薄度，大家可以依照自己的習慣購買，而她購買的就是平常餐廳內使用的最便宜款，一小包只要10元，而且還有300抽，即使因為太薄需要抽4張，價格也比一般長形衛生紙便宜，用起來完全不心疼。

另外，高伊玲還會故意將正方形衛生紙塞進長型衛生紙盒內，並用其他包裝紙包起來，從外觀上完全看不出來是衛生紙盒，而這樣的用意除了會因為找不到衛生紙而不會濫用外，看著衛生紙從長型紙盒中抽出時也會有抽取的快感，但實際上的用量卻是平常使用的一半，自豪表示「你以為抽一張，但其實只抽到平常的半張而已」完全走的是心理戰術，而且這樣的方法在她身上得到應證也省下不少錢，讓主持人佩甄忍不住稱讚「這招真的很有效」。