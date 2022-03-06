選總統？柯P聯合競辦插旗新北 侯友宜回應了

淡北道路卡關，新北市府今年1月將修正報告再送行政院，至今無消息，淡水地方喊話蔡英文總統「別讓選輸的行政院長蘇貞昌懲罰新北市」；新北市長侯友宜6日出席林口捐贈活動再喊話中央，希望中央地方繼續和合作努力，讓北部交通順暢。

新北市淡水通往台北市只能倚賴台2線，尖峰時刻經常塞爆，25年前開始規畫淡北道路，前年通過二階段環評，但新北市向政院提出公共建設計畫報告爭取30億元補助，卻被以地方有反對聲音為由卡關。

侯友宜、立委洪孟楷與新北市議員蔡淑君等人6日出席林口竹林山寺捐贈活動，侯受訪表示，淡北道路已經送到中央再審，淡北道路開發對地方來說有通盤性需要，相信中央會和地方溝通以外，也會和繼續協助協助地方，期待中央地方繼續和合作努力，讓北部道路順暢，帶動起新北。

媒體進一步詢問，能否先施工再向中央申請經費？侯友宜回應，新北早已經啟動先前作業，能先做的都已經再做了，中央目前或許還再做通盤性考量，希望地方中央能夠合作，創造路網的完整性，新北市已經先做了事前的作業，若中央快速核定後，新北就會快速動工。

立委洪孟楷則說，新北市1月份時又再送行政院，交通部日前答覆他說，公路總局做修正後又會往行政院上報，淡北道路萬事俱備只欠東風，這兩年原物料上漲，工程又要多增加10億的經費，希望趕快施工，才能給大家一條救命的道路，下周二他會再質詢時再度提出淡北道路一案。