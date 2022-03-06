警方抓賭不手軟！台南市永康警分局6日凌晨調動保安警察大隊霹靂小組帶頭破門攻堅，在永康區小東路巷內一處民宅的地下室，破獲一處天九牌職業賭場，當場查獲賭場負責人與工作、把風人員、賭客共28人，以及抽頭金2萬6600元、賭具、監視器等證物。全案偵訊後，賭場負責人周姓男子、工作、把風人員與屋主等6人依賭博罪嫌送辦，其餘23名賭客則依社會秩序維護法各裁處9000元。

永康警分局接獲線報，指永康區小東路巷內一處民宅，深夜出入分子複雜，並裝有監視器，分局長甘炎民指示偵查隊與督察組組成專案小組查緝，歷經1個星期的蒐證，確定是一處流動天九牌職業賭場。

警方報請檢察官向法院聲請搜索票後，由霹靂小組成員攜帶裝備，於凌晨0時30分許，帶頭破門攻堅衝進屋內查緝，大聲喝令屋內人員不准動後，當場在密不通風的地下室，查獲賭場負責人周男、把風的陳男等4名工作人員與賭客23人，還查扣天九牌1副、骰子1盒、抽頭金2萬6600元及監視器等證物。員警逐一清查身分時，其中1名70歲的老婦人還嚇到忘了自己的出生年次。