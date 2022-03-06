監察院長陳菊6日特地南下旗津，先到當地著名廟宇「旗津天后宮」祈福，隨後到小吃店享用早餐，希望找回旗津觀光人潮。（洪浩軒攝）

監察院長陳菊6日特地南下旗津，先到當地著名廟宇「旗津天后宮」祈福，隨後到小吃店享用早餐，希望找回旗津觀光人潮。（洪浩軒攝）

監察院長陳菊6日特地南下旗津，先到當地著名廟宇「旗津天后宮」祈福，隨後到小吃店享用早餐，希望找回旗津觀光人潮。（洪浩軒攝）

監察院長陳菊6日特地南下旗津，先到當地著名廟宇「旗津天后宮」祈福，隨後到小吃店享用早餐，希望找回旗津觀光人潮。（洪浩軒攝）

高雄港區疫情重創旗津經濟，儘管傳播鏈遭阻斷，已無社區感染風險，但觀光人潮暴滿的前景仍未復甦。（洪浩軒攝）

高雄港區疫情重創旗津經濟，儘管傳播鏈遭阻斷，已無社區感染風險，但觀光人潮暴滿的前景仍未復甦。（洪浩軒攝）

高雄港區疫情重創旗津經濟，儘管傳播鏈遭阻斷，已無社區感染風險，但觀光人潮暴滿的前景仍未復甦。（洪浩軒攝）

高雄港區疫情重創旗津經濟，儘管傳播鏈遭阻斷，已無社區感染風險，但觀光人潮暴滿的前景仍未復甦，監察院長陳菊6日特地南下旗津，先到當地著名廟宇「旗津天后宮」祈福，隨後到小吃店享用早餐，希望找回旗津觀光人潮，但當地店家仍哀喊「疫情過後還是很慘，60年沒遇過這種景象」。

陳菊6日一早在立法委員賴瑞隆及高市議員簡煥宗的陪同下前往旗津，首站先到擁有349年歷史的市定古蹟「旗津天后宮」參拜，為全民祈求平安、台灣疫情早日散去，隨後步行到周邊店家早餐，陳菊表示，以前只要來旗津都會吃肉燥飯、魚丸湯，在台北吃不到，每次都非常懷念，這也是旗津最好的滋味。

陳菊指出，旗津是她擔任高雄市長近12年相當重視的區域，也是高雄最早發展的地方，旗津先前雖然遭遇疫情衝擊流失許多遊客，但她強調，先前旗津居民家家戶戶全數採檢，現在旗津可以說是高雄最安全的地方，當地也有許多特色，歡迎大家到旗津遊玩。

小吃店店家表示，之前各地遊客都會到旗津旅遊，但前陣子遇到疫情後人潮大減，就算現在疫情已經過去，遊客還是相當冷清，跟疫情前比較下來，生意根本沒有恢復多少，只能盼望接下來假日人潮能夠陸續回溫。

當地著名海產店老闆許先生指出，這次疫情讓旗津店家受到極大衝擊，自己在旗津生活60年沒看過這種景象，以前是當天海鮮賣不夠還要補貨，現在是完全賣不出去，偏偏海產賣客人一定要新鮮，放太久只能丟掉，賣不出去就算了還賠錢，員工薪水、租金也得照付，這真的讓他們吃不消。

許先生無奈表示，疫情造成的衝擊都已經發生，根本沒機會補救，他認為能夠降低傷害的不是準備推出的「旗津券」，發放這些消費券只能暫時止血，也不會有遊客會為了旗津券大老遠到旗津旅遊，政府應該要在旗津地區多一些建設，吸引民眾到旗津景點打卡、旅遊，才有機會活絡旗津商機，並對旗津的攤商、居民有長期的助益。