台中市自由路五金電料商圈5日在自由路五金電料商圈舉辦「行動支付數位五倍券『五金拍很大』」行銷活動，安排「競標拍賣」、「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」等活動，讓更多民眾認識全台唯一的五金電料商圈。

市府經發局主任祕書倪世齡表示，希望透過輔導地方商圈舉辦各類行銷活動，推廣各商圈發展特色行銷，讓地方特色深入台中市各個角落。

「競標拍賣」一直是商圈每年必舉辦的重要活動之一，每次祭出多項優惠商品，如電鑽組、美甲機、空氣循環扇、全套板手工具組等商品，活動當天競標拍賣以55元為起標價，眾多商品很快就銷售一空。

商圈舉辦「創意五金ㄅㄨㄅㄨ車大賽」，吸引喜愛動手DIY組裝有興趣的民眾參賽，選出冠軍、亞軍、季軍各一組得主，還加碼邀請現場民眾共同票選出最佳人氣獎，透過組裝車比賽讓民眾透過實際操作認識五金零件，並了解到五金商圈與其他商圈不同的特性。

經發局指出，自由路五金電料商圈以五金電料為主的商業街區，隨著經濟發展重心轉移，五金電料商圈業者逐漸聚集在舊建國市場旁，該處被稱為「五金街」，是中部早期五金、電子、電料相關產業集中區，也因此形成著名的「黑手仔堀文化」。

商圈主委陳永福說，品質最優的五金盡在自由路五金電料商圈，期待透過活動發揚「黑手窟」文化風貌，提升在地消費力。五金電料商圈除了是台中精密機械的重要採購地點之外，還有職人級的專業諮詢，讓消費者輕鬆享受DIY的樂趣。