中天新聞台被NCC強制收回頻道，為台灣民主寫下黑暗一頁。前總統陳水扁今天在他主持的節目中提到，當年他執政時，擔任新聞局長的姚文智也想關電視台，被他攔下，因為他認為一個自由民主的國家，電視台存在與否，不應該由政府決定，而應透過市場機制，由觀眾決定。

陳水扁今天在微微笑廣播電台《有夢上水》節目中，訪問前民進黨立委、當年被稱為「立院三寶」之一的蔡啟芳，提到2005年，蔡曾宣稱如果TVBS不關門，就改姓「婊」，隨後因時任總統的陳水扁出面表示，在他任內不會關掉任何媒體，蔡啟芳後來向TVBS道歉，並且在自己的立委辦公室名牌貼上「裱」字，強調一切就事論事，以後大家叫他「裱」哥也沒關係。

蔡啟芳指出，當時他對TVBS老是批評民進黨的立場不滿，早就恨得牙癢癢，所以在姚文智說要關T台時出面附和，沒想到扁公開反對，所以他說到做到，就掛出「裱」字。

對此，陳水扁還原當年狀況表示，姚文智曾向他報告此事，但事實上，姚文智想關的不是 TVBS，而是東森電視台某個節目。

但他認為，做個總統或執政的政府，電視台和節目的好壞，就算我們很討厭這家電視台，但要關掉電視台或節目不是政府去關，而應該是要由閱聽人，也就是觀眾透過市場機制來決定，這是他對民主的信仰和看法，也因此此事後來不了了之。