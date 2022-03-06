台中市運動局長李昱叡表示，街舞文化深受青年朋友及學生族群喜愛，今年XXDL第一站來到台中，成功吸引近30所中區高校街舞社團參與盛會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「特大號跳高校街舞聯盟-中區（XXDL）」巡迴全台辦理高校社團聯合街舞展演，5日於台中大遠百廣場熱血登場。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，感謝所有支持街舞運動的各校青年學子、企業社團、賽事籌備團隊及贊助單位，市府重視街舞發展，會持續與各界為台中街舞運動蓬勃發展努力。

李昱叡表示，街舞文化深受青年朋友及學生族群喜愛，今年XXDL第一站來到台中，成功吸引近30所中區高校街舞社團參與盛會，包括中彰投苗等高中（職）學校熱情參與，邀請專業舞蹈教室及人氣職業舞團精彩演出，觀眾讚賞聲沸騰至最高點。

台中打造「酷運動、酷城市」，鼓勵街舞運動選手與青年學子展現青春活力，2024年法國巴黎奧運納入Breaking (地板霹靂舞)項目，台中積極推動街舞運動培育人才，連年舉辦多項精彩賽事，例如 HERO 4 WHO國際街舞大賽及台中盃街舞大賽，近年已獲得多方熱烈迴響，未來將透過賽事辦理培育奧運與國際街舞運動好手。

李昱叡強調，街舞為台中酷運動重點推廣項目之一，這次活動於台中鬧區登場，各校代表在舞台上展現舞力，感謝主協辦單位Swipe、HRC、MUGEN等邀請HRC台中、凡徒藝術等多支知名團隊帶來精彩演出，炒熱現場氣氛，帶給城市熱血周末假期。